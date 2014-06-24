Такой информацией поделилась депутат Верховной рады Анна Скороход.

Государственный долг Украины в настоящее время составляет 254,2 миллиарда долларов (10,472 трлн гривен). Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире местного YouTube-канала Politeka Online. Иностранный парламентарий пояснила, что таким образом показатель превысил показатель национального уровня ВВП на 101 процент.

У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается. Передо мной короткий бюджет, данные по бюджету. У нас госдолг 10,472 трлн гривен. Вы понимаете эти цифры? Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП.

Законодатель прокомментировала слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что стране 2026 году понадобится 120 миллиардов долларов. Из этого количества средств якобы половину готов обеспечить государственный бюджет. Анна Скороход не понимает, где же власти планируют брать деньги на реализацию этих задач. Речь идет о том, что в стране зафиксирован дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен (58,2 миллиарда долларов по нынешнем курсу Национального банка Украины).

Опять кредиты, опять долговые ямы, из которых мы не можем вылезти и за которые будут платить наши прапраправнуки, я не считаю это правильной позицией.

Напомним, что согласно августовскому сообщению министерства финансов Украины, по данным на 31 июля 2025 года, государственный долг страны составлял более 186 миллиарда долларов. В Киеве уже неоднократно признавали факт того, что страна самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет иностранной помощи.

