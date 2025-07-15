Анна Скороход напомнила о наихудшей ситуации в истории Украины в сфере рождаемости и старения населения.

Украинский парламентарий рассказал, что сохранить страны можно лишь посредством завершения конфликта с Россией. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Суперпозиция" сделала депутат Верховной рады Анна Скороход. Иностранка считает, что завершение кризисной ситуации требуется также и по причине низкой рождаемости. Политик добавила, что вооруженное столкновение не может длиться вечно. Сейчас у Киева фиксируется острая нехватка людей при наихудшем уровне старения нации за всю историю государства и наихудшей рождаемости.

Мы должны думать не только об оружии, <…> мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации - это завершение конфликта. Анна Скороход, депутат Украины

Депутат отметила, что большинство из тех украинских граждан, которые выехали за границу, обратно не планируют возвращаться домой. Таким образом, по словам Анны Скороход, речь идет о 14 миллионах, среди которых есть дети, подростки или молодые люди, которые выехали из Украины до достижения 18-летнего возраста. Также в страну не вернутся те женщины, которые создали за границей семьи.

В Раде признают, что Запад использует Украину и хочет за ее счет ослабить Россию.

Фото и видео: YouTube / СУПЕРПОЗИЦІЯ