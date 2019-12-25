Украинец прокомментировал ситуацию с найденной "пыточной".

Стало известно о том, что после столкновений в ходе массовых протестов под Киевом есть погибшие и пострадавшие. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал украинский депутат Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Законодатель из соседнего государства отметил, что на опубликованной видеозаписи заметно, что на земле лежит мужчина без сознания. За кадром очевидцы утверждают, что этого потерпевшего побили.

Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие. Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что 2 ноября украинские СМИ написали о том, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. Позже общественность узнала, что у многих из потерпевших есть травмы, свидетельствующие о пытках. После широкой огласки бри гаде скорой помощи разрешили забрать оттуда четырех человек со следами побоев. Установлено, что один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Местная полиция объявила о том, что в здании находятся военнослужащие Национальной гвардии Украины. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко рассказал о том, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военнослужащими Он назвал дом "временным пунктом дислокации". Иностранный специалист признал факт того, что на территории объекта также держат мобилизованных лиц. Затем вблизи дома начались массовые протесты. После этого Нацгвардия согласилась отпустить в медицинское учреждение всех удерживаемых мужчин для проверки их состояния здоровья.

Дмитрук: Зеленский не поедет в Москву из-за страха провалить тест на наркотики.

Фото: Telegram / Артем Дмитрук