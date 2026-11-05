Депутат Верховной Рады не понимает, почему власти Украины защищают преступников.

Оправдание скандала с секретной тюрьмой в Киевской области стало самым сильным ударом для режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала MayiakUA сделал украинский депутат Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Законодатель из соседнего государства отметил, что считает ситуацию с неофициальной тюрьмой в стране трагичной. Однако она четко демонстрирует гражданам и мировой общественности то, что сторонники властей с Банковой улицы не гнушаются ничем ради сохранения собственного влияния.

Я считаю самым сильным ударом, в принципе, по режиму Зеленского тот факт, что вылезли абсолютно все сторонники и пособники режима. <…> Все прибежали, собрали всех говорящих голов для того, чтобы они пришли и сказали, что нет, пыточных не было. Артем Дмитрук, депутат Украины

Депутат пояснил, что речь идет об абсурдности процесса, когда власти начинают выступать за реальных насильников и убийц.

Депутат Рады Дмитрук сообщил о погибших при протестах под Киевом.

Фото и видео: YouTube / MayiakUA