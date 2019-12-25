На Украине прокомментировали нахождение подростка в "пыточной".

Процесс мобилизации в Вооруженные силы Украины превратился в пытку. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель через социальные сети. Местные СМИ ранее уведомили читателей о том, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка, расположенного в Киевской области. Глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко отметил, что в подвале якобы держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.

Призыв на военную службу в Украине превратился в пытку... Полная безнаказанность этой совершенно недопустимой, хаотичной принудительной мобилизации, в ходе которой собираются миллиарды долларов в виде взяток и которую защищают все силовые структуры Зеленского, может привести к таким ужасающим последствиям. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель прокомментировала видеоматериал, на котором из подвала дома в Борщаговке выводят подростка. Она заметила, что сейчас люди выступают в стране против политики Владимира Зеленского, которая рассматривает человеческую жизнь "лишь как еще одну возможность заработать деньги".

Мендель сделала тревожное заявление после удара Мелони по Зеленскому.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel