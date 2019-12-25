Украинка полагает, что на сегодняшний день коррупция стала фундаментом экономики киевского режима.

Юлия Мендель прокомментировала решение премьер-министра Италии Джорджи Мелони отложить передачу Вооруженным силам Украины нового пакета военной помощи. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель через социальные сети. Иностранка объяснила, что среди европейского населения снижается поддержка идеи оказания дальнейшей военной помощи киевскому режиму. Она добавила, что это связано с тем, что коррупция на Банковой улице приобрела колоссальные масштабы. В результате сотни миллионов или даже миллиарды "разворованы и распределены между чиновниками из окружения Зеленского". Юлия Мендель добавила, что денежные средства могли идти на самый верх.

Я понимаю, что без западного оружия и денег Украина не сможет пережить зиму или удержать линию фронта. Но я также понимаю, что Зеленский довел ситуацию до того, что даже сами украинцы больше не хотят получать помощь — они просто хотят, чтобы конфликт закончился. Эта помощь не защищает людей и не приближает победу. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель раскрыла, чем грозит Зеленскому дерзкий ответ Трампу.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel