На Украине призвали Киев отказаться от унижений и оскорблений союзников.

Киевский режим своей реакцией на действия вашингтонской администрации лишь ухудшает свои переговорные позиции. Иностранная чиновница заметила, что власти с Банковой улицы действуют по уже известной мировой общественности схеме. Она основана на унижении и обвинениях международных союзников. Однако каждое новое высказывание в подобном тоне лишь сужает пространство, в котором национальные интересы страны могут учитываться в формирующихся между США и Россией мирных договоренностях.

Чем чаще украинское руководство превращает разногласия в личную обиду, тем сильнее оно отдаляется от стола переговоров. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор друг с другом. После этого лидер Белого дома объявил о масштабной договоренности с Кремлем в энергетической сфере. Известно, что в зависимости от состояния собственных НПЗ, Россия поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Мендель: солдаты ВСУ на передовой сидят без воды, обмундирования и оружия.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel