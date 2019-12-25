  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мендель: солдаты ВСУ на передовой сидят без воды, обмундирования и оружия
Сегодня, 13:23
37
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мендель: солдаты ВСУ на передовой сидят без воды, обмундирования и оружия

0 0

На Украине объяснили, в каких условиях солдатам приходится оставаться на линии соприкосновения.

Военнослужащие из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в некоторых случаях находятся на передовой даже без питьевой воды, должного обмундирования и оружия. Соответствующее заявление сделала  бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниэла Дэвиса. 

Сейчас добровольцы ходят от дома к дому, выпрашивая у людей жалкие пожертвования для армии, потому что иногда украинским солдатам нечего пить. У нас происходят ужасные вещи, которые не освещаются в зарубежных медиа, когда у людей на передовой даже нет воды. Иногда им не хватает формы, иногда не хватает оружия.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Ранее и сами солдаты армии киевского режима сообщали общественности о плохом снабжении войск на передовой линии. В частности, в августе бойцы 121-й бригады ВСУ собирались покинуть место дислокации из-за отсутствия воды и провизии. 

"Об этом не пишут". Мендель раскрыла, что на самом деле происходит в ВСУ.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: всу, юлия мендель
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии