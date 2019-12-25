На Украине объяснили, в каких условиях солдатам приходится оставаться на линии соприкосновения.

Военнослужащие из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в некоторых случаях находятся на передовой даже без питьевой воды, должного обмундирования и оружия. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниэла Дэвиса.

Сейчас добровольцы ходят от дома к дому, выпрашивая у людей жалкие пожертвования для армии, потому что иногда украинским солдатам нечего пить. У нас происходят ужасные вещи, которые не освещаются в зарубежных медиа, когда у людей на передовой даже нет воды. Иногда им не хватает формы, иногда не хватает оружия. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Ранее и сами солдаты армии киевского режима сообщали общественности о плохом снабжении войск на передовой линии. В частности, в августе бойцы 121-й бригады ВСУ собирались покинуть место дислокации из-за отсутствия воды и провизии.

"Об этом не пишут". Мендель раскрыла, что на самом деле происходит в ВСУ.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive