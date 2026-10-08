На Украине объяснили, почему Запад закрывает глаза на реальное положение дел в конфликте с Москвой.

Иностранные журналисты скрывают информацию о реальном положении дел в Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала американского полковника Дэниэла Дэвиса. Иностранка объяснила зрителям шоу, что возмущена лицемерией со стороны международных союзников властей с Банковой улицы. Украинская представительница добавила, что в том лагере, который на данный момент называется в мировом сообществе проукраинским, считают, что полезно для самой же Украины скрывать правду о коррупции и тяжелом положении в стране. Однако жители продолжают в реальности видеть упадок и полную деградацию.

Волонтеры на Украине ходят по домам и просят о жалких пожертвованиях для армии. <…> Ведь там часто возникают ужасные ситуации, но об этом не пишут зарубежные СМИ. <…> Часто солдаты на передовой сидят без воды, формы, оружия, понимаете? Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель: все больше украинцев устают от затянувшегося конфликта с Россией.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive