Анна Скороход напомнила о словах Марка Рубио об прокси-войне между Вашингтоном и Москвой.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные страны ведут за счет Украины войну с Россией, чтобы ослабить ее и выяснить, каков ее военный потенциал. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью местному YouTube-каналу Politeka Online. Иностранный парламентарий упомянула высказывание, сделанные американским государственным секретарем Марко Рубио о том, что региональный конфликт на украинской территории является прокси-войной между Вашингтоном и Москвой. По мнению законодателя, также себя ведет и Европа. Анна Скороход отметила, что международные партнеры киевского режима выражают обеспокоенность и готовность помогать ВСУ, однако никто из партнеров никто не готов реально выступить на стороне Украины в боевых действиях.

Да, нас используют, и да, я уже давно это поняла, и я думаю, что и люди давно уже это понимают. Учитывая все заявления, - а лучше всего даже не смотреть на заявления, посмотрите на действия, - мы видим, что за счет нас воюют, за счет нас хотят ослабить Россию, за счет нас хотят понять потенциал и возможности России по оружию, по скорости восстановления. Анна Скороход, депутат Украины

Ранее аналогичную мысль высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, лидеры Евросоюза руками Украины ведут войну против России и видят свою задачу в том, чтобы противостоять ей в течение ближайших 10 лет.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online