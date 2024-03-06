Власти Ленобласти сэкономили почти 6 млрд рублей на госзакупках в 2025 году

В 2025 году Ленинградская область достигла значительных результатов в сфере государственного заказа. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что составляет более 5,04 процента от бюджета. Для сравнения, средний показатель по России — 4,85 процента.

Глава региона отметил, что прозрачность процедур значительно повысилась благодаря внедрению электронной системы. Доля муниципальных закупок через электронный магазин области увеличилась с 4 процентов в 2023 году до 24,6 процента в 2025 году. Однако, по словам губернатора, есть и проблемные моменты: в некоторых районах электронный магазин используется минимально. На 2026 год поставлена задача увеличить долю муниципальных закупок через агрегатор до 50 процентов. Лучшими в этой области стали Гатчинский округ и Всеволожский район.

