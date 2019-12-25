За год однокомнатные квартиры в Петербурге подорожали на 9%

В первом квартале 2026 года средний чек покупки однокомнатного жилья на первичном рынке достиг 10,4 миллиона рублей. За год показатель вырос почти на 9 процентов.

Средняя цена самого востребованного на первичном рынке Санкт-Петербурга жилья — однокомнатных квартир — в первом квартале 2026 года достигла 10,4 миллиона рублей. По данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", за год, начиная с 1 апреля 2025 года, этот показатель вырос почти на 9 процентов, увеличившись с 9,5 миллиона рублей. Средняя площадь однокомнатных квартир за год не изменилась и составляет 37 квадратных метров.

Доля однокомнатных квартир в общем объеме продаж в городе составляет 41 процент. При этом в масс-маркете, в спальных районах Петербурга, 65 процентов сделок приходится на варианты с ценой квадратного метра до 300 тысяч рублей. Три из четырех покупателей выбирают жилье с чистовой отделкой.

С начала года средняя цена квадратного метра в сегменте массового жилья выросла на 3 процента — до 290 тысяч рублей в Санкт-Петербурге и до 173 тысяч рублей в пригородах. К концу года в "Петербургской недвижимости" прогнозируют рост еще на 7-8 процентов. Аналитики отмечают, что со снижением ипотечных ставок и ростом спроса цены могут начать расти быстрее.

На последнем заседании в апреле совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку восьмой раз подряд — на 50 базисных пунктов, до 14,5 процента годовых. Эксперты, опрошенные РБК Недвижимость, уверены, что для существенной активизации рынка ипотечные ставки должны опуститься до уровня 10-12 процентов. Однако это в лучшем случае перспектива следующего, 2027 года.

