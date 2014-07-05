Второй год подряд рубль укрепляется вопреки прогнозам многих экономистов.

Рубль с начала апреля 2026 года укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной эксперты считают высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Второй год подряд рубль укрепляется вопреки прогнозам многих экономистов. В это же время управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко назвал текущие макроэкономические условия "идеальными для дальнейшего укрепления [рубля]".

Ранее эксперты прокомментировали падение курса доллара. Падение курса доллара в последние дни обусловлено вполне конкретными причинами, уверены эксперты, уточняя, что рост спроса на российскую нефть и газ влечет рост спроса на рубль, и под этим давлением доллар просаживается.

Фото: Piter.tv