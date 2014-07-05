На Московском вокзале задержан молодой человек, обвиняемый в грабеже

В настоящее время гражданин передан инициатору розыска.

В Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции задержали на Московском вокзале 20-летнего молодого человека, который находился в федеральном розыске.

Как выяснилось, он скрывался от суда по обвинению в грабеже (п. "г", ч. 2 ст. 161 УК РФ). Задержание стало возможным благодаря автоматизированной системе "Сфера", используемой для обеспечения безопасности на транспорте.

В настоящее время гражданин передан инициатору розыска. Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, просят обращаться по телефону доверия МВД России: 8 (800) 200-16-02.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину задержали за кражу деталей весом 60 кг с территории железнодорожного предприятия в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте