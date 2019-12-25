Мужчину задержали за кражу деталей весом 60 кг с территории железнодорожного предприятия в Петербурге

Следственными органами Санкт-Петербургского транспортного подразделения МВД России возбуждено уголовное дело против подозреваемого по статье 158 УК РФ ("кража").

Транспортная полиция получила обращение от представителя железнодорожной структуры о краже комплектующих деталей — шести обмоток якоря, исчезнувших из компрессорного цеха железнодорожного предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что преступление совершил работник предприятия возрастом 53 лет, использовавший своё должностное положение и свободный доступ к оборудованию. Мужчина тайком забрал запчасти общим весом 60 кг, спрятал их в рюкзак и вывел за пределы территории предприятия.

Сумма ущерба, нанесённого транспортному предприятию, составила более 22 тысяч рублей. Преступник реализовал похищенную деталь в пункте приема лома металла, а вырученные средства использовал по своему усмотрению.

Следственными органами Санкт-Петербургского транспортного подразделения МВД России возбуждено уголовное дело против подозреваемого по статье 158 Уголовного кодекса РФ ("кража"). Максимальное наказание по первой части указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

