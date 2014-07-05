Самый разыскиваемый преступник России оказался известным писателем-фантастом

Семён Ермолинский, за поимку которого была обещана награда в 1 миллион рублей, много лет скрывался под именем писателя-фантаста Андрея Миллера. Он был одним из самых жестоких участников "банды Фёдоровича", действовавшей в Екатеринбурге и причастной к 16 убийствам, пишет "КП".

Ермолинский, талантливый инженер и чемпион по ножевому бою, после разгрома банды сумел скрыться, создав себе новую личность. В Минске он стал популярным автором тёмного фэнтези, публиковался в журналах и антологиях, собирал восторженные отзывы критиков и тысячи поклонников в Сети. При этом он тщательно скрывал свою настоящую биографию, не выкладывал фотографий и рассказывал вымышленную историю о жизни в Прибалтике.

Раскрыть его тайну помог случай: после заражения коронавирусом Ермолинский побоялся обращаться к врачам и умер в своей квартире. При обыске милиция нашла его настоящий паспорт, а экспертиза ДНК подтвердила личность. Так закончилась история самого разыскиваемого преступника России, который долгие годы жил на виду у всех, оставаясь неузнанным.

