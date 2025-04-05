Серийный убийца "Собиратель душ" вышел из петербургской психбольницы

Михаил Заика, признанный невменяемым за ритуальные убийства, освободился из психиатрического стационара.

В Санкт-Петербурге на свободе оказался известный серийный убийца Михаил Заика, получивший в СМИ прозвище "Собиратель душ". В конце 2000 года суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение, которое длилось более двух десятилетий, пишет КП-Петербург.

Информация о текущей жизни бывшего пациента появилась в сообществе, помогающем людям с ментальными особенностями. Согласно описанию, в середине 90-х годов мужчина получил инвалидность, а усугубляющееся расстройство личности привело к серьезным проблемам с законом и длительной госпитализации по решению суда. Сейчас, спустя годы, он не может вспоминать тот период без слез.

В стационаре с осужденным была проведена масштабная работа. Специалисты отмечают, что сейчас он стал практически обычным человеком с особенностями психики. Именно в клинике Заика увлекся живописью, а позже обратился к вере. Сегодня его творчество включает иконы и сюжеты, связанные с религией, а также работы на тему подсознания и рефлексии. Некоторые картины, например "Портрет маньяка", явно отсылают к его темному прошлому.

Произведения художника выставлялись в Музее городской скульптуры, Экспофоруме и даже в Галерее искусств Зураба Церетели. Сам автор избегает публичности и не дает интервью. В редком комментарии для одного из изданий он объяснял свое прошлое состоянием одержимости и увлечением сатанизмом, которое парализовало его волю. По его словам, в лечебнице он осознал тупиковость этого пути, исповедался и стал верующим.

Фото: НКО "Аутсайдервиль"