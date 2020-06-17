Битцевский маньяк может быть связан ещё с 11 убийствами

После 17 лет нахождения в колонии Александр Пичушкин заявил, что причастен к другим убийствам.

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение, заявил о готовности дать признательные показания в совершении ещё 11 убийств. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН.

По информации ведомства, сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России совместно с уголовным розыском МВД получили данные, свидетельствующие о причастности Пичушкина к нераскрытым преступлениям в районе Северное Бутово в Москве.

Пичушкин заявил о готовности дать признательные показания о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово в Москве. Информация в данный момент проверяется.

Напомним, что Александр Пичушкин, получивший прозвище "Битцевский маньяк", был приговорён Мосгорсудом в октябре 2007 года к пожизненному заключению за совершение 49 убийств в 1990–2000-х годах, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. Его жертвами становились люди, заведомо находившиеся в беспомощном состоянии: пожилые, инвалиды и люди с психическими расстройствами. Преступления отличались особой жестокостью.

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