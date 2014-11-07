Жители Кудрово жалуются на мигрантов, которые обжили подвал их дома

Их беспокоит, что иностранцы нелегально проживают, пользуются водоснабжением и электричеством за счет налогоплательщиков.

Жители Кудрово жалуются, что в подвале их дома №5/1 на проспекте Строителей поселились нелегальные мигранты. Местные полагают, что они не имеют разрешения на проживание и работу на территории России, – сообщает издание 78.ru.

Кадры "общежития мигрантов" появились в распоряжении журналистов. На видео можно заметить, что подвальное помещение (на техническом этаже дома) действительно здорово обжито – жильцы обустроили кухню, раковины, веревки для просушки белья, матрасы и стол.

По информации журналистов, подвал с нелегалами в том числе подключен к водоснабжению и электричеству. Жильцы полагают, что за их счет. Один из резидентов, отвечая на вопрос о причинах проживания на техническом этаже, сказал, что работает на местных управителей, дворником.

Диспетчерская служба управляющей компании отказалась давать комментарий по поводу происходящего в подвале дома №5/1. Своей версией происходящего там готовы поделиться только в ответе на официальное обращение.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили "Русского пионера", который распространял похабные материалы с детьми.

Видео: 78.ru