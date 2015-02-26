В Петербурге осудили "Русского пионера", который распространял похабные материалы с детьми

Мужчина проходит по 242-й статье Уголовного кодекса РФ.

Суд Октябрьского района Северной столицы назначил запрет определенных действий пожилому местному жителю, которого подозревают в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствием было установлено, что мужчина, пользуясь интернетом под никнеймом "Русский пионер", загрузил из неустановленного источника порнографические изображения, на которых были несовершеннолетние. Фигурант дела хранил фотографии в целях дальнейшего их распространения, после чего переслал один из материалов другому лицу.

Накануне "Русский пионер" был задержан, ему предъявили обвинение.

Следствие настаивало на заключении под стражу, но суд отказал, избрав обвиняемому запрет определенных действий, в том числе на использование интернета.

Ранее мы сообщали, что заместитель главврача ленобластной больницы украл деньги контрактника.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга