Заместитель главврача ленобластной больницы украл деньги контрактника

Его действия расценили как мошенничество в особо крупном размере.

Суд Октябрьского района Северной столицы вынес решения по мерам пресечения для нескольких людей, замешанных в афере с контрактными средствами, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следователи установили, что не позднее 25 декабря 2024 года у заместителя главного врача по поликлинической работе ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" Валерия Пореченского возник преступный умысел на хищение денежных средств, который выделяет правительство Петербурга для контрактников.

С этой целью он приискал несколько исполнителей в лице Бакаева, Алтухова и других неустановленных лиц.

В то же время, в конце декабря, жительница Челябинска, желая заключить контракт о прохождении военной службы, откликнулась в социальной сети на запись о наборе человек на службу по контракту в СВО, которую сделали фигуранты дела. Женщина приехала в Ленобласть с целью личной встречи с Пореченским.

В результате встречи с инициатором аферы потерпевшая, Л., согласилась по его наводке составить заявление на контрактную службу и устроиться на работу в больницу, где заведовал Пореченский.

Не позднее 24 февраля 2025 года фигуранты организовали внесение в заявление Л. заведомо недостоверных сведений путем подмены первого листа заявления, в котором отображены сведения о получателе единовременной материальной помощи на аналогичный по внешнему виду лист, где получателем выплаты указывались Л. и неизвестная ей гражданка П., состоящая в свойстве с Пореченским. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После этого П. получила от города выплату в размере 700 тыс. рублей и передала ее лично Пореченскому. Через месяц после этого всей банде исполнителей и инициатору аферы предъявили обвинение.

Выяснилось, что один из подельников – Алтухов – является помощником начальника ППП и УРМ военного комиссариата Красносельского района. Ранее был судим. Другой исполнитель – Бакаев – пребывает в должности генерального директора ООО "Илнор". Оба вину не признали, просили у суда другую меру пресечения.

Сам Пореченский вину признал, все трое были отправлены в СИЗО до 1 июня.

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Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга