Петербурженка рассказала, как выжила после падения воздушного шара в Эмиратах

Она получила серьезные травмы, сейчас чувствует себя хорошо.

Двадцать третьего марта в ОАЭ разбился воздушный шар с 12 пассажирами, 2 из которых скончались в результате происшествия. Во время аварии на воздушном шаре в том числе были две россиянки – мать и дочь, родом из Санкт-Петербурга. О том, как Виктории (имя девушки изменено) и ее родительнице удалось выжить и как она чувствует себя сейчас, она рассказала в беседе с "КП-Петербург".

Женщины справляли отпуск в Эмиратах и решили красиво завершить его, исполнив давнюю мечту – полетать на воздушном шаре. Петербурженки воспользовались услугами известной компании, имеющей высокий рейтинг. Два билета на "воздушную прогулку" обошлись дамам в 34 тыс. рублей (1500 дирхам). Однако путешествие не закончилось ничем хорошим.

Не прошло и часа, как шар начал крениться на бок и падать, а вслед за ним – и корзина, в которой сидели пассажиры. Результат: два человека погибли, другие – получили различные травмы. Предположительно, крушение воздушного шара произошло из-за сильного ветра, с которым не справился даже опытный персонал компании.

Двое погибших, половина людей с серьезными увечьями. Нас жизнь уберегла – сотрясение, ушибы, проблемы с шеей, копчиком, но это мелочи. Я плохо что помню своей головой, так как потеряла сознание на первых ударах. Виктория

По словам девушки, ее и других пассажиров помогала вытаскивать ее мать. Кого-то из людей придавило корзиной воздушного шара, – вспоминает виктория. В настоящий момент она и ее родительница чувствуют себя хорошо. Обе прошли курс лечения и восстанавливаются после происшествия.

Однако самим инцидентом все не закончилось. После экстремального отдыха Виктория решила рассказать в своих социальных сетях о случившемся и предостеречь подписчиков и знакомых: нигде не бывает на 100% безопасно.

Пока я лежала в госпитале, там было много пострадавших, в том числе и с других развлечений, например, прыжки с парашютом. Я не экстремал, никогда это все не любила. Может повезти, а может и нет. В нашей ситуации ничего не предвещало беды, так сложилось. Жизнь надо ценить. Если есть предчувствие или неуверенность – лучше не надо. Лучше потерять деньги, сойти в последний момент, не испытать этих эмоций, чем остаться и пострадать. Виктория

Несмотря на благие намерения самой петербурженки, компания, которая продала ей и ее матери тур, связалась с Викторией и начала угрожать пострадавшей. Как говорит сама девушка, ее стали убеждать, что сделанная ею в соцсетях публикация противозаконна в ОАЭ.

После посыпавшихся на Викторию угроз та удалила опубликованное ранее видео, на котором было запечатлено происшествие. Позже представители компании Rayna Tours сделали публичное заявление, из которого следовало: случившееся было "жесткой посадкой", а не падением, и вообще – все произошедшее суть часть развлекательной программы тура.

Ранее мы писали, что петербуржца ждет суд за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Социальные сети Виктории