В ОАЭ разбился воздушный шар с российскими туристами

На территории ОАЭ разбился воздушный шар с российскими туристами. По социальным сетям начала распространяться информация о гибели двух путешественников, однако туристическая компания Rayna Tours опровергла журналистам сообщения о смерти людей из-за инцидента, произошедшего в Дубае. Сотрудник фирмы подчеркнул, что несчастный случай зафиксирован еще 23 марта. Источник уведомил о том, что жесткая посадка могла произойти из-за резкого изменения погодных условий - сильного ветра. При этом все гости, находившиеся в поездке, получили незначительные травмы. На данный момент люди выписаны из больницы и восстанавливают свое здоровье.

Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия. представитель туркомпании для "РИА Новостей"

Ранее ТГ-канал SHOT объявил о том, что трагедия произошла во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours. Группа туристов состояла из 12 человек, среди которых было две гражданки России (мама вместе с дочерью). Полет на воздушном шаре осуществлялся на рассвете над пустынями Дубая. Максимальная высота заявленного полёта составляли 1,2 километра. Пассажиры долго не могли взлететь, но когда судну удалось оторваться от земли, то оно постоянно дёргалось. Спустя 40 минут после начала полёта шар накренился в сторону и резко упал. Далее корзина на большой скорости начала кувыркаться после удара о землю. Очевидцы отметили, что часть людей выпала из корзины из-за оторванных ремней. Остальные туристы ударились во время приземления. Далее их накрыло куполом. Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести бригады медицинской помощи и при помощи вертолетов.

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Фото и видео: Telegram / Регнум