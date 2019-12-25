Елочная игрушка времён СССР по цене квартиры продаётся в Петербурге на Авито

В преддверии нового года на Авито появляется все больше объявлений о продаже новогодних игрушек. Самым дорогим сегментом стали елочные украшения времён СССР. Так на онлайн-платформе выставили на продажу елочный шар за 7,5 млн рублей.

В Советском Союзе новогодние украшения из стекла считались роскошью. Их производство было ограничено: вместо стеклянных шариков на елках россиян в основном висели игрушки из спрессованной фольги и фонарики из бумаги.

Поэтому сегодня подобные стеклянные украшения, произведенные в середине прошлого века, имеют высокую ценность и, конечно, стоимость. В преддверии новогодних праздников такой антиквариат стал все чаще появляться в объявлениях на онлайн-платформе Авито. Цены изделий варьируются от нескольких тысяч рублей до 7 млн.

Самый дорогой лот – елочная игрушка ручной работы. Изготовлена из стекла с вставками в виде серебряных нитей. Стоимость шара – 7,5 млн рублей.

Вместе с шаром этот же продавец с Авито за 1 млн рублей отдаёт елочное украшение - "Часы" со стрелкой на 23:55. Этот тип игрушек начали изготавливать после выхода фильма "Карнавальная ночь" 1956 года.



Третий лот – набор коллекционных игрушек "Чиполлино" за 380 тыс рублей. В наборе 18 стеклянных фигур и оригинальная коробка. Эти украшения выпускали в 50-е года. Примечательно, что существует два вида набора: первый состоит из 16 игрушек, а второй - из 23. Стоимость последнего на аукционном рынке может достигать 600 тыс рублей и выше.



Также на Авито за 75 тыс рублей выставлен набор стеклянных игрушек из коллекции "Золотой ключик". В наборе 13 из 15 фигур – персонажей знаменитой сказки А. Толстого. Эти игрушки были разработаны в 1958 году в Ленинградской артели "Культигрушка".

Последняя в этой новогодней подборке – игрушка "Витязь на распутье" за 120 тыс рублей. Ее производили в 50-60-х годах в артели "Культигрушка".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито