Петербуржца ждет суд по повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

В Приморском районе перед судом предстанет мужчина за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщила районная прокуратура.

В ноябре 2024 года сотрудниками полиции был остановлен автомобиль "ZAZ Chance" под управлением обвиняемого, он находился в состоянии опьянения и ранее уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

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Фото: Piter.tv