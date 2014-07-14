Сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района подозреваются в получении взятки от лишенного прав водителя

Нарушитель договорился с инспекторами ДПС за взятку в 80 тысяч рублей принять от него заявление об утрате водительского удостоверения и зарегистрировать его задним числом.

В Петербурге пресекли противоправную деятельность сотрудников Госавтоинспекции Адмиралтейского района. Подробностями поделились в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По оперативной информации, петербургский автомобилист нарушил ПДД, находясь за рулём в состоянии опьянения. Он был привлечен к административной ответственности с лишением водительских прав. По закону, водитель должен сам сдать водительское удостоверение в ГАИ, и тогда начинается отсчет срока наказания. Нарушитель оставил документы у себя и продолжил ездить по Петербургу. Позднее нарушитель договорился с инспекторами ДПС за 80 тысяч рублей принять от него заявление об утрате водительского удостоверения и зарегистрировать его задним числом. Данная схема позволила считать прошедший период с момента судебного решения исполненным наказанием.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ст. ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также полицейские установили двоих инспекторов Госавтоинспекции Адмиралтейского района, а также их бывшего коллегу, которые участвовали в реализации аферы. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Сотрудники органов будут уволены по отрицательным основаниям при подтверждении их вины, а также понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее доставщик-мигрант предложил полицейскому взятку и стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Фото: Piter.tv