Доставщик-мигрант предложил полицейскому взятку и стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Мужчину задержали из-за отсутствия шлема.

Фигурантом уголовного дела стал доставщик, который попытался на месте "решить вопрос" с полицейскими. Мужчину задержали, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 марта около дома 9 по Лужской улице сотрудники Госавтоинспекции в рамках мероприятия "Электровелосипед" остановили курьера, ехавшего без шлема. Нарушителем оказался 32-летний гражданин Туркменистана. Доставщик посчитал, что сможет с легкостью "договориться" с правоохранителями и избежит составления административного протокола. В служебном автомобиле мигрант вложил 10 тыс. рублей в документы от своего электровелосипеда и передал их инспектору. Последний не оценил поступок.

Иностранца доставили в отдел, составлен административный протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (езда без мотошлема). Еще сотрудник полиции задокументировал попытку дачи взятки и передал соответствующие материалы коллегам. Там в отношении водителя возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет мигрант, попытавшийся дать взятку полицейскому в 15 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти