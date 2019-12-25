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В Петербурге перед судом предстанет мигрант, попытавшийся дать взятку полицейскому в 15 тыс. рублей
Сегодня, 14:29
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В Петербурге перед судом предстанет мигрант, попытавшийся дать взятку полицейскому в 15 тыс. рублей

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Правоохранитель отказался от денег, а взяткодателя задержали на месте.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили 21 марта в надзорном ведомстве.

В январе обвиняемый, находясь в служебном кабинете в одном из территориальных отделов полиции, передал оперативнику взятку в размере 15 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. Правоохранитель отказался от денег, а взяткодателя задержали на месте. 

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник УМВД отправлен в СИЗО за вымогательство взятки на Энергетиков. 

Фото: Piter.TV

Теги: дача взятки, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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