В Петербурге перед судом предстанет мигрант, попытавшийся дать взятку полицейскому в 15 тыс. рублей

Правоохранитель отказался от денег, а взяткодателя задержали на месте.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили 21 марта в надзорном ведомстве.

В январе обвиняемый, находясь в служебном кабинете в одном из территориальных отделов полиции, передал оперативнику взятку в размере 15 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. Правоохранитель отказался от денег, а взяткодателя задержали на месте.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник УМВД отправлен в СИЗО за вымогательство взятки на Энергетиков.

Фото: Piter.TV