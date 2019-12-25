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Пьяный болельщик избил полицейского рядом с "Газпром Ареной"
Сегодня, 10:48
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Пьяный болельщик избил полицейского рядом с "Газпром Ареной"

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Петербуржец ударил правоохранителя после того, как его впустили на матч.

Житель Петербурга предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 октября возле стадиона на Футбольной аллее 43‑летнего мужчину не пустили на матч из‑за сильного алкогольного опьянения. Полицейский, обеспечивавший порядок на игре, предложил болельщику проследовать в служебный автомобиль для доставки в отдел. В ответ мужчина нанёс правоохранителю не менее четырёх ударов кулаком.

Обвиняемый не стал отрицать свою причастность к происшествию, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что петербуржец ударил ножом полицейского-стажера на улице Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, нападение на полицейского, полиция, прокуратура петербурга
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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