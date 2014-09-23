Ударивший полицейского-стажера ножом в Петербурге частично признал вину

У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей.

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека, которому вменяют ст. 317 УК РФ. Напомним, 11 марта он напал на полицейского-стажера.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, 21-летний подозреваемый в краже, находясь в служебном автомобиле на улице Ольги Берггольц, ударил ножом четверокурсника факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений юридического института МВД России. У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей.

Злоумышленника задержали накануне, в ходе допроса юноша частично признал вину.

Злоумышленника задержали накануне, в ходе допроса юноша частично признал вину.

