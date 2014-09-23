  1. Главная
Ударивший полицейского-стажера ножом в Петербурге частично признал вину
Сегодня, 13:10
У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей.

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека, которому вменяют ст. 317 УК РФ. Напомним, 11 марта он напал на полицейского-стажера. 

По данным объединенной пресс-службы городских судов, 21-летний подозреваемый в краже, находясь в служебном автомобиле на улице Ольги Берггольц, ударил ножом четверокурсника факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений юридического института МВД России. У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей. 

Злоумышленника задержали накануне, в ходе допроса юноша частично признал вину. 

Ранее на Piter.TV: в СК РФ расследуют смерть женщины после конфликта на Октябрьской улице в Колпино. Фигурант напал с осколком стекла, ударив ее в область голени. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

