Ранение полицейского на Ольги Берггольц обернулось уголовным делом

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Петербурге транспортные полицейские задержали молодого человека, который напал с ножом на сотрудника органов внутренних дел. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 12 марта.

Напомним, накануне днем на улице Ольги Берггольц 21-летний парень ранил полицейского-стажера. Юношу поймали по подозрению в краже и поместили в служебный автомобиль. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО