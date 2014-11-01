Задержан юноша, ранивший ножом полицейского в Петербурге

В салоне служебного автомобиля злоумышленник ранил потерпевшего, после чего скрылся.

В Петербурге задержан 21-летний парень, который напал на полицейского-стажера с ножом. По данным "Фонтанки", инцидент произошел 11 марта на улице Ольги Берггольц.

Оперативник уголовного розыска управления МВД России на транспорте и стажер отрабатывали сведения о разыскиваемом юноше, подозреваемого в краже посадили в служебный автомобиль. В салоне злоумышленник ранил потерпевшего, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с несколькими проникающими ранениями. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: петербуржец силой отобрал ребенка у своей супруги в Невском районе, угрожая ножом. Кроме того, мужчина избил женщину в квартире на улице Крыленко. Задержанного доставили в 24-й отдел, а мальчика поместили в детское социальное учреждение.

Фото: Piter.TV