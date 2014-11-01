  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности стрельбы на Камышовой улице
Сегодня, 9:57
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности стрельбы на Камышовой улице

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полицейские проводят проверку по факту происшествия со стрельбой на рынке в Приморском районе. Инцидент произошел 11 марта на Камышовой улице. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте обнаружили 43-летнюю пострадавшую с пулевым ранением височной области и 58-летнего мужчину с раной щеки и окологлазничной области. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Предварительно, злоумышленник сначала выстрелил в женщину, а потом в область своей головы. Правоохранители изъяли пистолет ОСА, пять гильз и две пули. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала участника конфликта на Турбинной улице, который применил лопату и перцовку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии