Стали известны подробности стрельбы на Камышовой улице

Полицейские проводят проверку по факту происшествия со стрельбой на рынке в Приморском районе. Инцидент произошел 11 марта на Камышовой улице.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте обнаружили 43-летнюю пострадавшую с пулевым ранением височной области и 58-летнего мужчину с раной щеки и окологлазничной области. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Предварительно, злоумышленник сначала выстрелил в женщину, а потом в область своей головы. Правоохранители изъяли пистолет ОСА, пять гильз и две пули. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

