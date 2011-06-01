В Петербурге мужчина выстрелил в возлюбленную и сам впал в кому

В Петербурге конфликт между мужчиной и женщиной закончился стрельбой. Об этом сообщает телеграм-канал Дорожный инспектор. Инцидент случился на Камышовой улице.
По предварительным данным, возлюбленная около 50-летнего мужчины долгое время не отвечала ему взаимностью. Чтобы выяснить отношения, он пришел к женщине и выстрелил в нее из травматического пистолета.
Прибывшие на место медики обнаружили стрелявшего лежащим на асфальте с подобной травмой. В настоящий момент он находится в коме. Пострадавшей женщине также оказали медицинскую помощь.
Ранее на Piter.TV: подростку предъявили обвинение после стрельбы на проспекте Стачек.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все