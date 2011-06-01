В Петербурге мужчина выстрелил в возлюбленную и сам впал в кому

На Камышовой улице произошла стрельба на почве личных отношений. Прибывшие медики обнаружили обоих пострадавших: женщину ранили, а мужчина лежал на асфальте без сознания.

В Петербурге конфликт между мужчиной и женщиной закончился стрельбой. Об этом сообщает телеграм-канал Дорожный инспектор. Инцидент случился на Камышовой улице.

По предварительным данным, возлюбленная около 50-летнего мужчины долгое время не отвечала ему взаимностью. Чтобы выяснить отношения, он пришел к женщине и выстрелил в нее из травматического пистолета.

Прибывшие на место медики обнаружили стрелявшего лежащим на асфальте с подобной травмой. В настоящий момент он находится в коме. Пострадавшей женщине также оказали медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу