Полиция задержала участника конфликта на Турбинной, который применил лопату и перцовку

Злоумышленник разбил стекло автомобиля Volkswagen Passat оппонента.

Полицейские задержали участника уличного конфликта в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям ночью 9 марта поступила информация о том, что возле дома 23к2 по Турбинной улице неизвестный разбил лопатой стекла авто Volkswagen Passat, принадлежащего 31-летнему мужчине, после чего брызнул из газового баллончика в сторону заявителя и его 19-летнего пасынка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

На следующий день, 10 марта, на Севастопольской улице поймали 39-летнего подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV