  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Конфликт на заправке в Зеленогорске обернулся уголовным делом
Сегодня, 12:19
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Конфликт на заправке в Зеленогорске обернулся уголовным делом

0 0

Пострадавший обратился в офтальмологический травмпункт с химическим ожогом глаз.

Сотрудники полиции задержали участника конфликта на автозаправке в Зеленогорске, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 12 мая к правоохранителям обратился мужчина 65 лет, заявивший, что на проспекте Ленина в ходе ссоры из-за очередности проезда к колонкам неизвестный распылил в него перцовый баллончик, после чего уехал. Пострадавший обратился в офтальмологический травмпункт с химическим ожогом глаз. 

По горячим следам поймали 35-летнего напавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: мужчина избил своего пожилого отца на Будапештской улице. Злоумышленника задержали, а пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зеленогорск, конфликт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии