Конфликт на заправке в Зеленогорске обернулся уголовным делом

Сотрудники полиции задержали участника конфликта на автозаправке в Зеленогорске, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 12 мая к правоохранителям обратился мужчина 65 лет, заявивший, что на проспекте Ленина в ходе ссоры из-за очередности проезда к колонкам неизвестный распылил в него перцовый баллончик, после чего уехал. Пострадавший обратился в офтальмологический травмпункт с химическим ожогом глаз.

По горячим следам поймали 35-летнего напавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

