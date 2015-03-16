Оглашен приговор обвиняемому в изнасиловании дочки жены в Зеленогорске

В Зеленогорске мужчину признали виновным в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Ему вменили п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование), сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В период с 15 по 30 июня прошлого года фигурант, находясь с дочерью своей супруги в квартире, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По ходатайству следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу