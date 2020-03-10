Молодую петербурженку ожидает суд за ложный донос о насилии

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, которую обвиняют в ложном доносе о насилии (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Об этом пишет 5 мая телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на СК РФ.

В апреле девушка обратилась в полицию и следственный отдел по Красносельскому району. Заявительница сообщила сведения о совершении в отношении нее преступления против половой свободы. Однако в ходе проверки информация не подтвердилась.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу