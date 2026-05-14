Сегодня, 8:46
В Зеленогорске засняли дятла, устроившего барабанное шоу

В Зеленогорске засняли дятла, который устроил барабанное шоу, чтобы понравиться невесте. Раскатистая трель – это весенний брачный призыв самца, рассказал 14 мая биолог Павел Глазков. 

Обычно эти птицы стучат по сухим стволам деревьев, а герой с видео придумал использовать осветительный плафон. Самки выбирают себе женихов именно по качеству их трели. 

Наш находчивый жених этой весной с большой вероятностью передаст свои гены, в которых природа и заложила его сообразительность и находчивость. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: молодые лоси могут выбегать на дороги Ленобласти. Беременные мамы скоро прогонят подростков, и они начнут самостоятельную жизнь. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев) 

Категории: Лента новостей, Новости СПб,

