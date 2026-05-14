В Зеленогорске засняли дятла, устроившего барабанное шоу

В Зеленогорске засняли дятла, который устроил барабанное шоу, чтобы понравиться невесте. Раскатистая трель – это весенний брачный призыв самца, рассказал 14 мая биолог Павел Глазков.

Обычно эти птицы стучат по сухим стволам деревьев, а герой с видео придумал использовать осветительный плафон. Самки выбирают себе женихов именно по качеству их трели.

Наш находчивый жених этой весной с большой вероятностью передаст свои гены, в которых природа и заложила его сообразительность и находчивость. Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)