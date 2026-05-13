Сегодня, 12:36
Молодые лоси могут выбегать на дороги Ленобласти

Беременные мамы скоро прогонят подростков.

Во Всеволожском районе Ленинградской области получилось заснять молодую лосиху с ее первенцем. Малышу ровно год: у подростка уже растут первые в его жизни рога, сообщил 13 мая известный биолог Павел Глазков. 

Лосю осталось гулять с мамой недолго: после очередных родов она навсегда прогонит сына. Оставлять его рядом небезопасно, поскольку из чувства ревности он может проявить агрессию к новорожденным. 

К сожалению, в мае именно годовалые несмышленые подростки, которых от себя отогнали мамы, и становятся основной причиной ДТП с участием лосей. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что видеоловушка засняла, как в Ленобласти воссоединилась пара барсуков. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

