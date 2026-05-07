  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:25
188
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видеоловушка засняла, как в Ленобласти воссоединилась пара барсуков

0 0

Когда самка проснулась, она сразу принялась за обустройство норы.

В Приозерском районе Ленинградской области у беременной барсучихи из зимней спячки вышел жених. Об этом 7 мая рассказал известный биолог Павел Глазков. 

Когда самка проснулась, она сразу принялась за обустройство норы. Видеоловушка засняла, как мать семейства меняла перину, таская в нору осенние листья папоротника. В основном эти животные ведут ночной образ жизни. 

Зная, что живут они семьями, мы даже забеспокоились, что самец все это время из норы даже носа не показал. И вот – барсук наконец-то вышел на поверхность. Снаружи его уже встречала самка, которая в ту ночь проснулась явно раньше него. Радости ее не было предела! 

Павел Глазков, биолог 

Поскольку героиня беременна, ей как раз необходим помощник. Барсучиха позвала его заняться делом, но у самца были другие планы: пока он не отошел от сна. 

Неужели в семье барсуков недопонимание, разлад? Однако не прошло и получаса, как счастливые супруги вернулись в свою нору вместе. Похоже, у них все в порядке!

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в видеоловушку Нижне-Свирского заповедника попал бобер. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

Теги: барсуки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии