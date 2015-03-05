Сегодня, 12:48
В видеоловушку Нижне-Свирского заповедника попал бобер

В Нижне-Свирском государственном природном заповеднике в Ленинградской области был заснят бобер, "освеживший" пограничный столб. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 6 мая. 

Эти животные являются преданными семьянинами, разлучить их может только смерть одного из партнеров. В семье самых крупных грызунов Европы царит матриархат. Внешне мать крупнее самца, именно на ней лежат главные семейные хлопоты. А самцы метят территорию. 

У каждой семейной пары бобров на водоеме свой индивидуальный участок. Они постоянно его метят, чтобы по запаху соплеменники понимали, что территория занята, и границы лучше не нарушать. В природе все очень разумно – животные стараются избегать прямых конфликтов. По периметру своего семейного участка бобры устанавливают пограничные столбы: лапами сгребают землю, орошая ее струей своей мочи. Время от времени бобры "освежают" свои пограничные метки. 

Павел Глазков, биолог 

Такой момент и сняла видеоловушка. 

По информации комитета по охране животного мира региона, сейчас в области проживают 22 тыс. европейских бобров и свыше 2 тыс. особей – канадских. 

Видео: Нижне-Свирский заповедник 

