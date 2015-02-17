Большие бакланы с изумрудными глазами вернулись с зимовки в Ленобласть

В Ломоносовском районе замечены большие бакланы — птицы, которые проводят зиму в Западной Европе, а весной возвращаются к местам гнездования. Для Финского залива это не новое явление: колония на островах существует уже около 30 лет. Об этом сообщил известный биолог Павел Глазков в Telegram-канале "Каждоый твари по паре".

Биолог отмечает, что большой баклан — не просто самая крупная птица из 40 видов бакланов в мире, но и одна из самых красивых. Его чёрное оперение играет на солнце фиолетово-зелёными бликами, а глаза имеют насыщенный изумрудный оттенок.

В России обитает шесть видов этих птиц. Их не стоит путать с чайками, которых в народе часто ошибочно зовут бакланами.

