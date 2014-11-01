Во время квартирного пожара в Зеленогорске эвакуировали восемь жильцов

В 04:43 огонь потушили, с пожаром боролись 19 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

В Курортном районе рано утром 12 марта произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Мира в Зеленогорске поступило на пульт спасателей в 04:13.

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров. В 04:43 огонь потушили, с пожаром боролись 19 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Из опасной зоны эвакуировали восемь жильцов, в том числе двоих детей. К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV