Из горевшего дома в Кировске эвакуировали 10 жильцов

В Кировске в Ленобласти утром 11 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас".

Информация о возгорании на Северной улице поступила спасателям в 10:23. В пятиэтажном доме на втором этаже полыхала обстановка на кухне. Тушили огонь личный состав 127-й, 128-й и 131-й пожарных частей Кировского отряда.

Из опасной зоны спасена хозяйка жилища, от госпитализации женщина отказалась. Также с верхних этажей эвакуировали 10 человек. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на улице Электропультовцев в Красногвардейском районе Петербурга пострадала женщина. В бытовке размером 2 на 6 метров полыхала обстановка по всей площади. К ликвидации огня привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Фото: Piter.TV