При пожаре на улице Электропультовцев пострадала женщина

В Красногвардейском районе накануне вечером произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Электропультовцев, 7, поступила на пульт спасателей в 22:55 9 марта. В бытовке размером 2 на 6 метров полыхала обстановка по всей площади. Потушили огонь в 23:33.

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV