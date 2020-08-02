  1. Главная
При пожаре на улице Электропультовцев пострадала женщина
Сегодня, 8:30
К ликвидации огня привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

В Красногвардейском районе накануне вечером произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Электропультовцев, 7, поступила на пульт спасателей в 22:55 9 марта. В бытовке размером 2 на 6 метров полыхала обстановка по всей площади. Потушили огонь в 23:33. 

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы спасли свисавшего вниз головой из окна девятого этажа мужчину на улице Стойкости. Он находился в состоянии опьянения. Старшая наряда осталась внизу для координации действий и наблюдения за обстановкой, а ее напарник поднялся к потерпевшему. Его госпитализировали в больницу. 

