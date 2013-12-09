Росгвардейцы спасли свисавшего вниз головой из окна девятого этажа мужчину на улице Стойкости

Петербуржец находился в состоянии опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Утром 8 марта сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли 27-летнего мужчину, который свисал вниз головой из окна девятого этажа на лестничной клетке дома № 17 по улице Стойкости. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 11:30 дежурный наряд получил информацию, что из окна многоэтажки свешивается человек. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили гражданина, высунувшегося из окна лестничной клетки по пояс вниз головой — это создавало реальную угрозу его жизни и здоровью.

Старшая наряда осталась внизу для координации действий и наблюдения за обстановкой, а её напарник мгновенно поднялся на девятый этаж. В считанные секунды он схватил мужчину, втянул его обратно на лестничную клетку и оттащил в безопасное место.

Спасённый находился в состоянии опьянения и не мог объяснить причины своего поступка. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела его и госпитализировала. После завершения операции наряд вневедомственной охраны Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области