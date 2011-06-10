Подростки случайно устроили пожар в квартире пенсионерки в Колпино

Пожилая женщина в тяжёлом состоянии попала в больницу с отравлением дымом.

Вечером 8 марта в Колпино из-за детской шалости пострадала 88-летняя пенсионерка. Двое семиклассников, находясь в квартире бабушки одного из них на верхнем этаже, от безделья начали жечь бумагу и бросать её с балкона. Одна из горящих бумажек залетела в форточку квартиры пожилой женщины этажом ниже, вызвав пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера в полицию поступила телефонограмма из больницы: 88-летнюю жительницу дома № 52 по Павловской улице госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением продуктами горения.

В ходе проверки полицейские установили, что к возгоранию причастны 14-летний подросток и его друг. Мальчики пришли в квартиру бабушки одного из них, расположенную этажом выше пострадавшей, и от нечего делать стали жечь бумагу на балконе, сбрасывая горящие куски вниз. Один из клочков залетел в открытую форточку квартиры пенсионерки, что привело к пожару.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: Piter.TV