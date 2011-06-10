В баре на Звенигородской посетитель разбитым стаканом ранил оппонента в шею

Молодой человек задержан, пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице.

Ночью 9 марта в баре на Звенигородской улице произошёл жестокий конфликт между двумя 19-летними посетителями. В ходе ссоры один из них разбил стакан и нанёс им удар оппоненту в шею. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, нападавший задержан полицией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о ножевом ранении поступил около половины первого ночи. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого — 19-летнего местного жителя.

Предварительно установлено, что между молодыми людьми внезапно вспыхнул конфликт. В какой-то момент подозреваемый разбил стакан и нанёс им удар своему ровеснику в шею. Пострадавший с колото-резаной раной в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Задержанного привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV