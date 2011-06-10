В хостеле на Шоссе Революции полиция проверила 430 мигрантов и нашла семеро нарушителей

Иностранцам пришлось выстроиться в очередь в коридоре, а полицейский объяснял порядок на английском.

Ранним утром в хостел на Шоссе Революции нагрянули полиция и сотрудники УФСБ с масштабной проверкой. 430 постояльцев, большинство из которых — иностранцы из стран ближнего зарубежья, выстроились в длинную очередь в коридоре, пока стражи порядка проверяли документы. Гости из дальних стран заметно растерялись, но ситуацию быстро разрядил полицейский, объяснивший всё на английском, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Большинство жильцов, привыкших к подобным рейдам, спокойно собирали документы и занимали место в очереди. А вот иностранцы из дальних стран при виде людей в форме заметно занервничали. Один из полицейских уверенно объяснил им порядок проверки на английском языке, что помогло снять напряжение.

Пока сотрудники проверяли документы, кинолог со служебной овчаркой внимательно осматривал комнаты. В результате проверки большинство постояльцев проблем не имели. Однако у семи иностранцев выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиции под Петербургом пришлось взламывать бытовки с десятками мигрантов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области